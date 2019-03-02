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Saldırıya uğrayan polis memuru 25 gün sonra şehit oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 25 gün önce devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istediği şahsın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:53
Saldırıya uğrayan polis memuru 25 gün sonra şehit oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 25 gün önce devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istediği şahsın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.


Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde 5 Şubat’ta meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt’un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı.


Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli Mustafa Develi’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 25 gündür tedavi altında bulunan polis memuru İlhan Odaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Zanlının çok sayıda suçtan kaydı var


Şüpheli Mustafa D.’nin yapılan üst araması ve ev aramasında av tüfeği içinde 17’sis ses fişeği olmak üzere 43 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli Mustafa D.’nin 8 adet tehdit, 3 adet 6284 SKM, 2 hakaret, 2 adet kasten yaralama, 1’er adet evden hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:53
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