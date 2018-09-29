Brezilya'da saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu edildi

Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Jair Bolsonaro'nun cumartesi sabahı hastaneden ayrıldığı duyuruldu.

Bolsonaro, 6 Eylül'de katıldığı mitingde uğradığı saldırıda bıçakla karnından yaralanmıştı.

Eski bir asker olan Sosyal Liberal Parti üyesi Bolsonaro, bağırsak hasarı ve iç kanama sonrası vücudundaki enfeksiyon nedeniyle 23 gün tedavi gördü.

Seçim anketlerinde ön sıralarda görülen aşırı sağcı adayın, 7 Ekim'de ilk turu yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanyayı aktif olarak sürdürüp sürdüremeyeceği bilinmiyor.