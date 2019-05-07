Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı kurtarılamadı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan ve silahlı saldırıda ağır yaralanan Abdulcelil Tuci, yaşam savaşını kaybetti.

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci, hayatını kaybetti.



Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 3 Mayıs günü evinin yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Tuci, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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