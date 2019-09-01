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Haşdi Şabi'ye yapılan saldırıların arkasından İsrail çıktı!

Iraklı milletvekili Ahmed el Esedi, Haşdi Şabi’ye yönelik bazı saldırıların arkasında Siyonist İsrail olduğunun kanıtlandığını açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 01:34
Haşdi Şabi'ye yapılan saldırıların arkasından İsrail çıktı!

Fetih Koalisyonu Sözcüsü ve Milletvekili Ahmed el Esedi, önceki gün Bağdat’taki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AFP’nin haberine göre, Esedi yaptığı açıklamada, hükümetin yürüttüğü soruşturmalarda, İsrail’in saldırılarda rol aldığını gösteren delillere ulaştığını söyledi.

2014’te kurulan ve İran destekli grupların yer aldığı Haşdi Şabi, geçtiğimiz haftalarda üslerine düzenlenen saldırılardan ABD ve İsrail’i sorumlu tutmuştu. Ancak Bağdat hükümeti şimdiye kadar herhangi tarafı doğrudan suçlayan bir açıklamada bulunmadı.

Esedi, "Bazı hükümet soruşturmaları, bu eylemlerin bazılarının failinin İsrail olduğunu belirledi" diye konuştu.

Esedi açıklamasının devamında, hükümetin saldırıları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşımak için yeterli kanıt ve belgeleri hazırlamaya çalıştığını belirtti.

ABD ve İsrail’in Haşdi Şabi endişesi

AFP’ye göre, ABD ve İsrail, Haşdi Şabi gruplarının, düşmanları İran’ın bir uzantısı olmasından ve Tahran tarafından İsrail’e uzanabilecek güdümlü füzelerle donatılmasından endişe ediyor.

Eylül ayı ortasından bu yana Haşdi Şabi’ye ait 5 mühimmat deposunda saldırı sonucu olduğu düşünülen patlamalar meydana geldi. Haşdi Şabi daha önce iki kez üsleri üzerinde uçan iki İHA’ya (insansız hava aracı) ateş açıldığını duyurmuştu.

Haşdi Şabi yöneticileri önceki açıklamalarında saldırılardan ABD’yi sorumlu tutarken, bağlı gruplar ise İsrail’i suçladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırılarda rolü olduğu iddialarını yalanlamış ve hükümetin başlattığı soruşturmalara destek açıklamasında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi de hakkındaki suçlamaları ne kabul etti ne de reddetti.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 01:34
  1. Ahmed el Esedi
  2. Fetih Koalisyonu
  3. ABD
  4. İsrail

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