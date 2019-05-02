Saldırıda yaralanan Türk vatandaşı kurtarılamadı
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.02 Mayıs 2019 Perşembe 15:36
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart’ta gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.
15 Mart’ta iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen saldırılarda Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan da yaralanmıştı. Tuyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Al Nour Linwood camilerine yönelik terör saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
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