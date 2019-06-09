0553 313 94 23

Saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu

09 Haziran 2019 Pazar 15:38
Saldırıda yaralanan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin tanksavarlı saldırısında yaralanan 6 askerden birinin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede tespit edilen terörist hedeflerin derhal ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:38
  1. PKK/YPG
  2. Suriye'nin kuzeyi
  3. şehit
  4. Tel Rıfat
  5. terörist
  6. teröristlerin
  7. Zeytin Dalı Harekat Alanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    1. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    2. Nihat Zeybekci'den Koç Holding'in..
    3. Vali Civelek tatilcileri uyardı
    4. 78 yaşındaki adam, odun yığınları ile..
    5. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    6. Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç..
    7. Büyükşehir Aşıcı ile nikah tazeledi
    8. İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta?..
    9. Asya ülkesi depremle sallandı
    10. Dünya Superbike Şampiyonası
    11. Yaralı karaca tedavi altına alındı
    12. 9 çocuk babası kayıp adamın cesedine..
    13. İstanbul Şuhutlular Derneğinden Başkan..
    14. Şuhut’ta Hamza Şeyh Dede’yi anma..
    15. Evinin önünde tartıştığı şahıslar..
    16. Dışarı çağırdıkları adamı evinin..
    17. Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3..
    18. Burhaniye’de trafik kazası: 4 yaralı
    19. Tatilden dönüş yoğunluğu
    20. TFF'den Adil Gevrek'e tebrik
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler