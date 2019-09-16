Saldırı sonrası Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol üretim tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol üretim tesisine yapılan saldırıya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İran'ı hedef alan ifadeler kullanan Trump, "Hatırlayın, İran drone'umuzu düşürdüğünde drone'un kendi hava sahalarında olduğunu söylemişti. Bu hikayeleri büyük bir yalandı. Şimdi Suudi Arabistan'a yönelik saldırı ile hiçbir alakamız yok diyorlar. Göreceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.