Saldırı sonrası Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol üretim tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.16 Eylül 2019 Pazartesi 16:57
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol üretim tesisine yapılan saldırıya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İran'ı hedef alan ifadeler kullanan Trump, "Hatırlayın, İran drone'umuzu düşürdüğünde drone'un kendi hava sahalarında olduğunu söylemişti. Bu hikayeleri büyük bir yalandı. Şimdi Suudi Arabistan'a yönelik saldırı ile hiçbir alakamız yok diyorlar. Göreceğiz" dedi.
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