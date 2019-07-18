Katar, Erbil'deki hain saldırıyı kınadı
Türkiye’nin Başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu Erbil kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Katar'dan kınama geldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir restorana dün gerçekleştirilen saldırıda bir Türk konsolosluk çalışanı hayatını kaybetmişti. Saldırıda ilişkin kınama mesajları gelmeye devam ederken Katar yayınladığı mesajında Türkiye ile dayanışma gösterdi.
"Bir an önce yakalanarak yargılanmalı"
Saldırıyı kınayan Katar, açıklamasında saldırganların bir an önce yakalanarak yargılanması gerektiğini ifade etti. Teröre karşı duruşunun değişmeyeceğini belirten Katar, olayla ilgili soruşturmanın detaylı olarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
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