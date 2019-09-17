Suudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrası Katar'dan açıklama geldi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, "Sivil yerleşimlerine ve Suudi Arabistan’daki Aramco’ya ait iki büyük tesise yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Al-Sani, bu savaşın ve devam eden çatışmanın durması gerektiğini vurgulayarak, "Orta Doğu’daki güvenliği sağlamak için ortak hareket etmemiz şart" dedi.

Aramco'ya ait tesisleri vurdular

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Suudi Aramco’ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Husiler ise saldırıları üstelendiklerini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.