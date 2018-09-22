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Terör saldırısı sonrası İran'dan ilk hamle! Kapattılar

İran'da sabah saatlerinde Ahvaz kentindeki askeri geçit törenini hedef alan saldırının ardından "Irak'a açılan iki sınır kapısını geçici süreliğine" kapattı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
Terör saldırısı sonrası İran'dan ilk hamle! Kapattılar

Irak medyasında yayınlanan haberlere göre İran, askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle Basra'daki Şelamçe ve Meysan'daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri durdurdu.

Haberde, İranlı yetkililerin muhtemel başka bir saldırıya karşın, sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırdığı, sınırın hem insani hem de ticari geçişler için "geçici bir süreliğine kapalı kalacağı" belirtildi.

SABAH TERÖR SALDIRISI OLMUŞTU

İran'ın Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyinzade, Ahvaz kentinde İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını duyurmuştu. 

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini açıklamış, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
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  2. ırak
  3. basra
  4. ahvaz

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  • muhittinmuhittin21 dk önce
    Müslümanlar Müslümanları öldürmeye devam ediyor. Neden batıda birbirine saldıran ülkeler yok?
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