Saldırı sonrası İran'dan çok sert açıklama!
İran'da El Ahvaziye terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrası Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten zehir zemberek bir açıklama geldi.22 Eylül 2018 Cumartesi 11:56
İran'ın Ahvaz kentine düzenlenen terör saldırının ardından ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Zarif, "Yabancı bir ülke tarafından eğitilen, silahlandırılan ve desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdı. Ölenler arasında çocuklar ve gazetecilerde var. İran bölgesel terör destekçileri ve ustaları ABD'yi bu tür saldırılardan sorumlu tutuyor. İran, İranlıların yaşamlarını savunmak için hızlı ve kesin bir şekilde yanıt verecek" ifadelerini kullandı.
(HABER7)
YORUM YAZ