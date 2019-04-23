0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kente saldırı için gelmişti! Terör operasyonunda 14 kişi yakalandı

Van'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalandı.

23 Nisan 2019 Salı 12:21
Kente saldırı için gelmişti! Terör operasyonunda 14 kişi yakalandı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Saldırı için gelmişti

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kente saldırı için gelen, 13'ü terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında yasa dışı pankart hazırlama ve asma, mahalle, sokak olaylarına, taş, molotofkokteyli, havai fişek ve patlayıcı kullanarak karıştığı tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde, iş yerlerinde ve üst aramalarında kalaşnikof marka silah, 3 şarjör, 67 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:21
  1. Van
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. PKK/KCK
  4. terör operasyonu
  5. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da 23 Nisan coşkusu
    1. Iğdır’da 23 Nisan coşkusu
    2. Kırsalda refah seviyesi artıyor
    3. Siirtli öğrenciler 23 Nisan’ı..
    4. Protez göz sonrası dikkat
    5. Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom..
    6. Özel harekat polisinin keşfettiği..
    7. Çocuklar festivalde hayvan sevgisini..
    8. Kadın kaymakamın koltuğuna minik kız..
    9. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    10. Saldırı için gelen terörist yakalandı
    11. DGS başvuru ücreti 2019 DGS başvuru..
    12. İsrail güçleri 16 Filistinliyi..
    13. Büyükşehir’de 23 Nisan
    14. Akar: Saldırganlara 'Değerli..
    15. Bir günlük vali, törene makam..
    16. Elazığ’da "Huzurlu Sokaklar"..
    17. Didim 3. Vegan Festivali sona erdi
    18. Büyükşehir’den ‘Dünya Günü’nde anlamlı..
    19. Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    20. Kapadokya'da 23 Nisan coşkusu
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı