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Saldırı hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü!

Siirt ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü.

09 Eylül 2018 Pazar 08:40
Saldırı hazırlığı yapan 9 terörist öldürüldü!

Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 08:40
  1. Siirt
  2. PKK

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