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Saldırı hazırlığındaydılar! Teröristlere soğuk duş

Sınır hattında kuş uçurtmayan İHA’lar, terörle mücadelede dönüm noktası oldu.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:58
Saldırı hazırlığındaydılar! Teröristlere soğuk duş

Terörle mücadeledeki kararlılık PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Savunma sanayiindeki yerlileşme mücadelede dönüm noktası olurken, yerli insansız hava araçları (İHA) da sınır hattında kuş uçurtmuyor. Son dönemde aranan listesindeki sözde elebaşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin öldürülmesi, PKK içindeki çöküşü hızlandırdı. Örgüte katılım azaldı, dağdan kaçışlar hız kazandı. Örgütün şehir yapılanması ve gelir kaynaklarına büyük darbe vuruldu.

SINIR HATTINDA 18 TERÖRİST ETKİSİZ

Siirt, Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’taki operasyonlarda saldırı hazırlığındaki 18 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 1’i yaralı 4’ü ölü 5, Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerinde 8, Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde de İHA ile tespit edilen 5, toplamda 18 terörist, düzenlenen hava harekatları ile öldürüldü. Bölgedeki operasyonlar devam ederken; milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul ve İzmir’de de PKK’ya büyük darbe vuruldu.

İSTANBUL VE İZMİR'DE 20 GÖZALTI

İstihbari çalışmalar neticesinde, örgütün bütün unsurlarını kontrol edip koordinasyon sağlayan ve tüm eylemleri organize ettiği belirtilen PKK'lıların İstanbul'da olduğu tespit edildi. Şüphelilerin PKK'nın ilk silahlı eyleminin yıl dönümü bahanesiyle kentin belirli noktalarında eylem yapabileceği belirlendi. Örgüte militan toplayıp terör örgütü yandaşlarına para ve malzeme temin ettiği tespit edilen 25 şüpheliden 20'si, İstanbul'un 9 ilçesi ile İzmir'de 25 farklı adreste gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:58
  1. Şırnak
  2. Siirt
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hakkari
  6. pkk
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