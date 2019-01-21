0553 313 94 23

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığı yapan 6 terörist öldürüldü!

Kuzey Irak'ta Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:09
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığı yapan 6 terörist öldürüldü!

Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Üs bölgelerine saldıracaklardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019’da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:09
  1. kuzey ırak
  2. operasyon
  3. terörist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANKA-S'ler ilk görevini başarıyla tamamladı
    1. ANKA-S'ler ilk görevini başarıyla..
    2. Kuzey Kore için diplomasi trafiği..
    3. Hafızlar icazetle taçlandı
    4. Timberwolves son saniyede kazandı
    5. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    6. Üniversite öğrencisi kardeşini..
    7. Döviz kurları
    8. Marmara'da hava durumu
    9. 100 bin avroluk dolandırıcılık..
    10. Millete hizmet aşkı onu yormuyor
    11. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    12. CHP'de İzmir krizi! Koltuk savaşları..
    13. Fesadın kaynağı Avrupa Sözleşmesi
    14. Küresel piyasalarda Davos'taki zirve..
    15. Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
    16. Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi..
    17. Serbest piyasada döviz açılış..
    18. TÜBİTAK 9 personel alacak
    19. GÜNDEM / 21 Ocak 2019
    20. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti