Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığı yapan 6 terörist öldürüldü!
Kuzey Irak'ta Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü.21 Ocak 2019 Pazartesi 09:09
Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Üs bölgelerine saldıracaklardı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019’da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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