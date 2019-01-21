Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığı yapan 6 terörist öldürüldü!

Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Üs bölgelerine saldıracaklardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019’da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.