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Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatlarında silahlı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

11 Ocak 2019 Cuma 09:00
Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:00
  1. pkk
  2. terör örgütü

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