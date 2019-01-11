Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatlarında silahlı 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.11 Ocak 2019 Cuma 09:00
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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