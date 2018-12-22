TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırı hazırlığındaki 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.