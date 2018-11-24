TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen operasyonlarda, saldırı hazırlığındaki terörislerin öldürüldüğünü bildirdi.

TSK'an yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 24 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.