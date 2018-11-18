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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

18 Kasım 2018 Pazar 11:34
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17 Kasım'da Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 11:34
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