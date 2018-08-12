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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve teröristlerin üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 15:05
  1. Hakkari
  2. Genelkurmay Başkanlığı

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