Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Hakkari'de düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyesi 4 terörist etkisiz hale getirildi.12 Ağustos 2018 Pazar 15:05
Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve teröristlerin üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.
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