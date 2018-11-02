Şehirleri kan gölüne çevireceklerdi! 3 PKK'lı hain enselendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde eylem hazırlığında olan bir terörist jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağ olarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dicle ilçesinde eylem hazırlığında olan bir teröristin olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Eylem yapmaya hazırlanan teröristi takibe alan ekipler, uygun bir sırada operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile eylem hazırlığında olan terörist kıskıvrak yakalandı. Silah ve mühimmatla birlikte sağ yakalanan terörist ifadesi alınmak üzere Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, bölgede geniş kapsamlı çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Malatya'da bomba yüklü araç ele geçirildi!

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi. Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.