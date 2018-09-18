TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir! denildi.