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TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli/Ovacık kırsalında 6, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 olmak üzere toplam 8 PKK'lıterörist öldürüldü.

18 Eylül 2018 Salı 07:52
TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir! denildi.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:52
  1. Tunceli
  2. TSK

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