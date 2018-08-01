Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist imha edildi
Şırnak'ta saldırı hazırlığı yapan PKK'lı 5 terörist öldürüldü01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:32
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.
Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.
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