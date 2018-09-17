Tunceli'de saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü!

Tunceli- Pülümür karayolu üzürinde bulunan Pülümür Vadisi'nin içinde yer alan ve karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik noktalarına yönelik eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 PKK'lı terörist, hava desteği ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği de belirtildi.