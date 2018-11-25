Saldırı hazırlığındaki 12 PKK’lı kıskıvrak enselendi!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın İstanbul’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan DGH üyelerinin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.

12 örgüt üyesi yakalandı

12 kişinin yakalanması için İstanbul’da 6 ilçede terörle mücadele operasyon timleri ve özel harekât timleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.