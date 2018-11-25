Saldırı hazırlığındaki 12 PKK’lı kıskıvrak enselendi!
El yapımı patlayıcı (EYP) ile bombalı eylem hazırlığındaki Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 12 terörist İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi.25 Kasım 2018 Pazar 10:05
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın İstanbul’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan DGH üyelerinin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi.
12 örgüt üyesi yakalandı
12 kişinin yakalanması için İstanbul’da 6 ilçede terörle mücadele operasyon timleri ve özel harekât timleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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