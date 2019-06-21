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Saldırganların silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde 2 şahsın silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu.

21 Haziran 2019 Cuma 22:15
Saldırganların silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol üzerinde 2 şahsın silahla vurduğu vatandaşın yardımına otobüs şoförü koştu. Gencin silahla vurulma anı ve otobüs sürücüsünün araçtan inince saldırganların kaçışı otobüsün kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat U. adlı şahıs, Seka Tünel üzerinde kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz şahıslar, yanlarındaki silahla Murat U.’ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sırtına isabet eden Murat U. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Derince–İzmit istikametinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü Resul G. Kozluk Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken, 2 kişinin ellerinde silahla 1 kişiyi kovaladıklarını fark etti. Saldırganların kovaladıkları kişiye silahla ateş ettiklerini görünce aracını durdurup silahla yaralanan kişiye yardıma koştu. Bu esnada yaralı kişinin kafasına silah dayandığı ve tekmelendiğini gören şoför saldırganlara durmaları konusunda seslenince saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.



112 Acil Yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdi.


Olayı gören diğer sürücülerin yerde yatan şahsı görmelerine rağmen durmadığı bir anda aracından inen otobüs sürücüsü Resul G. yerde yatan kişiyi gördüğü esnada ilk olarak yaralının nabzını kontrol etti ve hemen akabinde 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan olay yeri ve yaralının durumunu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal edene kadar sürücü Resul G. yaralının yarasına tampon yaptı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat U. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sırtından giren merminin göbeğinden çıktığı öğrenilen gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Gencin yaralanması otobüs içi güvenlik kamerasına yansıdı


Silahla vurulan gencin, saldırganlar tarafından bir süre kovalandıktan darp edilme anları ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şahsın genci bir süre kovaladıkları, silahla sırtından vurularak yere düşen gencin başına silah dayayarak darp ettikleri ve otobüs sürücüsünü görünce kaçtıkları görünüyor. Görüntülerin devamında ise diğer araçların olay yerinden geçtiği anlarda otobüsünden inen belediye otobüsü sürücüsü, yaralı gencin nabzını kontrol ederek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriyor. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları genci hastaneye kaldırıyor.



Saldırganlar yakalandı


Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin takibi sonucunda silahla ateş eden B.O. ve olaya karışan M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin sonrası adliyeye sevk edilen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:15
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