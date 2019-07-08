Büyük tepki toplamıştı! O polis amiri görevden alındı
Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.
08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:06
Pendik'te araca saldırı olayı şüphelilerini kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.
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