Saldırmak için hazırladıkları bomba yüklü araç patladı! 37 ölü
Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar vilayetinde, Taliban militanlarının saldırmak için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 37 örgüt üyesi öldü.02 Aralık 2018 Pazar 14:31
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 37 örgüt üyesi öldü.
Valilik açıkladı
Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, Kandahar'ın Maruf ilçesindeki Taliban eğitim kampında, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 37 militanın öldüğünü söyledi.
Askeri üsse saldıracaktı
Azizi, militanların bomba yüklü aracı askeri üsse saldırmak için hazırladığını belirterek saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığını kaydetti.
YORUM YAZ