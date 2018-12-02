Saldırmak için hazırladıkları bomba yüklü araç patladı! 37 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 37 örgüt üyesi öldü.

Valilik açıkladı

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, Kandahar'ın Maruf ilçesindeki Taliban eğitim kampında, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 37 militanın öldüğünü söyledi.

Askeri üsse saldıracaktı

Azizi, militanların bomba yüklü aracı askeri üsse saldırmak için hazırladığını belirterek saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığını kaydetti.