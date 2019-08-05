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Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının bir milyonu aşması bekleniyor

Burdur Valisi Hasan Şıldak:- "Salda Gölü ziyaretçi sayısında bu yıl 600 bini aştık. Yıl sonunda bir milyonun çok üzerinde bir sayıyla Salda Gölü'ndeki sezonu kapatacağız"- "Gölde yapılan bütün düzenlemeler, çevreye son derece duyarlı, çevre kirliliğini önlemeye ve aynı zamanda turizmin gerektirdiği günübirlik hizmetleri vermeye yönelik"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısının bir milyonu aşması bekleniyor

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Hasan Şıldak, doğa harikası Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının 600 bini geçtiğini belirterek, yıl sonunda bu sayının bir milyonu aşmasını beklediklerini bildirdi.

Vali Şıldak, ilde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, Burdur'daki ören yerleri ve müzelerin ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'ın üzerinde arttığını söyledi.

Salda Gölü'nün ziyaretçi sayısı hakkında da bilgi veren Şıldak, "Salda Gölü ziyaretçi sayısında bu yıl 600 bini aştık. Yıl sonunda bir milyonun çok üzerinde bir sayıyla Salda Gölü'ndeki sezonu kapatacağız. Gölde yapılan bütün düzenlemeler, çevreye son derece duyarlı, çevre kirliliğini önlemeye ve aynı zamanda turizmin gerektirdiği günübirlik hizmetleri vermeye yönelik." diye konuştu.

Şıldak, gölün çevresindeki doğal sit alanında ve yakınında izinsiz yapılaşmaya izin vermediklerini anlattı.

Projelendirdikleri alanlardaki çalışmalarda doğaya ve çevreye saygılı malzemeler kullandıklarını vurgulayan Şıldak, "Alanda çevre kirliliği oluşturmayacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu anlamda gölümüzün bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ve günübirlik hizmetlere ilişkin kat ettiğimiz mesafe ortada. Basındaki haberleri de bu konudaki çalışmalarımızın sonuçlarının iyi bir yansıması olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ve kaymakamlar katıldı.


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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:17
  1. Burdur Valisi Hasan Şıldak
  2. Salda Gölü
  3. ziyaretçi

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