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"Salda Gölü'nde 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (1)- "Salda Gölü ile alakalı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz"- "Salda hepimizin ve Salda hep güzel kalacak. İnşallah Salda gibi doğal güzelliklerimiz hep güzel kalacak"- "Araçlar kıyıya kadar gelip hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı hem de gelenlerin burada o doğal güzellikleri görmesine maalesef mani oluyorlardı. Hemen valiliğimize ve genel müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. İlk önce bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler koyduk. Şu an itibarıyla bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor"

02 Ağustos 2019 Cuma 15:47
"Salda Gölü'nde 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız"

SAKARYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, Sakarya Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, 6 ay önce Salda Gölü'nü ziyaret ettiklerini, hem Burdurlu hem de bölgeye gelen vatandaşların alana ilişkin şikayetleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Araçların kıyıya kadar girdiği, çöplerin dağ oluşturduğu ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir alanın olmadığını tespit ettiklerini belirten Kurum, "Araçlar kıyıya kadar gelip hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı hem de gelenlerin burada o doğal güzellikleri görmesine maalesef mani oluyorlardı. Hemen valiliğimize ve genel müdürlüklerimize talimatlarımızı verdik. İlk önce bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler koyduk. Şu an itibarıyla bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor." diye konuştu.

Salda Gölü'nün yüzeyinin 44 kilometrekare, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettikleri alanın ise 295 kilometrekare olduğuna dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani yaklaşık 7 kat büyük bir alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 14 Mart 2019'da 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' (ÖÇKB) ilan ettik. Bu bölge içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapamazsınız, bina dikemezsiniz, beton atamazsınız, asfalt dökemezsiniz ki biz ÖÇKB içinde, gölümüzün kıyı kenar çizgileri içinde kalan alanda hiçbir şekilde ne bir asfalt ne bir beton ne bir yapılaşma yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız?

Biz, bu kıyı kenar çizgisi içinde kalan o doğal güzelliklerin korunması amacıyla yaklaşık 500-600 metrelik bandı tamamen koruma altına alıyoruz. Buraya hiçbir şekilde hiçbir yapılaşma yapılmasına müsaade etmiyoruz. Salda Gölü, ÖÇKB ilan edilmeden önce günlük diye tabir edilen ancak günlük olmayan çadırların, barakaların, konteynerlerin olduğu bir alan iken biz bu alanı valiliğimiz ve genel müdürlüğümüz desteğiyle bu hale getirdik. Buradaki bütün kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdik ve yapacağımız projede de bu kıyı kenar çizgisi içinde hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."

- "Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek"

Projede vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri soyunma kabinleri, tuvaletleri, mescitleri, duş alanları ve dinlenme alanlarının dışında hiçbir şekilde yapılaşma olmayacağını vurgulayan Kurum, günlük konaklamaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Salda'yı, o doğal güzelliklerini daha öne çıkaracak projeye hep birlikte imza atacaklarına dikkati çeken Kurum, şunları dile getirdi:

"Çünkü biz diyoruz ki Salda hepimizin ve Salda hep güzel kalacak. İnşallah Salda gibi doğal güzelliklerimiz hep güzel kalacak. Biz de o güzellikleri korumak, yaşatmak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Salda Gölü için hassasiyeti olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir.

Biz de çevremizi korumak ve o güzellikleri daha da büyüterek gelecek nesillere aktarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hep birlikte bu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz."

- "Asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak"

Salda Gölü'nde 295 kilometrekare alanı "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan ettiklerini anımsatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu yapılaşma içinde asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak. Orada sadece o doğal güzellikleri görebileceğimiz alanlar olacak. Diğer yapacağımız projelerde o 500-600 metrelik koruma bandının hemen dışında kumsalla ilişkisi olmayan alanlar da olacak ki burada yapacağımız imalatlarda da hiçbir şekilde beton asfalt kullanılmayacak.

Günübirlik tesisler ve bu tesislerde de vatandaşlarımızın o günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar olacak."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:47
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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