0553 313 94 23

Salda Gölü ve çevresinde koruma amaçlı alınan önlemler

Burdur Valiliği:- "2018 yılında gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kuruldu"- "Beyaz Adalar Bölgesi'nde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı. Turizmin, Salda Gölü çevre değerlerini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi temel amaç edinilmiştir"- "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak, gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik doğal malzeme kullanılarak yapılacak Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi seviyeye ulaşacak"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
Salda Gölü ve çevresinde koruma amaçlı alınan önlemler

BURDUR (AA) - Burdur Valiliğince 2018'de gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulduğu bildirildi.

Burdur Valiliğinden Salda Gölü ve çevresinde koruma amaçlı alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Salda Gölü ve çevresinin 1989'da birinci derece doğal sit alanı ilan edildiği, göl çevresinde son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak öncelikle göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı sürecinin başlatıldığına değinildi.

Amacın göl çevresindeki düzensiz alan kullanımını önlemek olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2018 yılında gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kuruldu. Beyaz Adalar Bölgesi'nde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı. Beyaz Adalar Bölgesine ulaşımı sağlayan yol parke taşıyla kaplanarak ulaşım standardı yükseltildi. 2019 ise Salda Gölü ve çevresi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edildi. Ülkemizde 18 ÖÇK alanından biri olan bu bölgede korunan alan, bu kararla 4 bin 400 hektardan 29 bin 500 hektara çıkartıldı. ÖÇK ile doğal sit statüsü eskisi gibi devam etmektedir. Ülkemizin en özel ve nitelikli doğal alanlarının ÖÇK kapsamında olduğu görülmektedir."

- "Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi bir seviyeye ulaşacak"

Doğal yapının korunmasının izlenen yöntem ve yapılan çalışmalarda birinci öncelik olduğuna işaret edilen açıklamada "Turizmin, Salda Gölü çevre değerlerini gözeten bir anlayışla geliştirilmesi temel amaç edinilmiştir. 2018 yılında bu alanda düzenlenmek istenilen festival taleplerine de Valiliğimizce olumsuz cevap verilmiştir.2019'da göl çevresinde düzenli olarak temizlik ve çöp toplama çalışması yürütülmektedir. Göl suyunun temizlik düzeyini gösteren verilerin son derece memnuniyet verici olduğu görülmektedir. Yaz sezonunda kurulan ünitelerde (kafeterya, büfe, duş ve giyinme-soyunma kabinleri) hizmet sunulmaya başlanmış, ayrıca düzenli bir otopark sistemi oluşturulmuştur. Alınan bu önlemlerle, 2019'un başından şu ana kadar 600 bini bulan ziyaretçiye düzenli hizmet verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından göl ve çevresinin doğal ve orijinal hali korunarak, gelen ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik doğal malzeme kullanılarak yapılacak Millet Bahçesi ile Salda Gölü çevre şartları daha iyi bir seviyeye ulaşacağı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
  1. açıklama
  2. Burdur
  3. Burdur Valiliği
  4. Salda Gölü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    1. Beşiktaş'ın Avusturya kampı
    2. Aman dikkat! Bu gıdaları kesinlikle..
    3. Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar..
    4. İnönü Belediyesi’nden spor..
    5. Yanan otobüsün şoförleri adliyeye..
    6. Minik carettalar ay ışığı ile sokak..
    7. Suriye'nin kuzeyinde patlamalar: 1..
    8. Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni..
    9. STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının..
    10. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    11. Erdoğan'dan altın madalya kazanan..
    12. Kayseri’deki kan donduran olayda flaş..
    13. “Dünyanın fındığı burada” dediler
    14. Özkan’dan Karacabey Belediyespor’a..
    15. İskenderun’da Sahil Güvenlik Yelken..
    16. Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları..
    17. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde..
    18. Erdoğan: "Bölgemizde son 150 yıldır..
    19. 34’üncü Uluslararası Mengen Aşçılık ve..
    20. Güney Afrika’da pembe denizanası..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak..
    23. Erdoğan: "İspanya'dan Kuzey Afrika'ya..
    24. TFF Temsilciler Semineri tamamlandı
    25. Makas atan sürücüye 1002 TL ceza
    26. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    27. Cesedi bulunan kayıp gencin cenazesi..
    28. Denizlispor’da hedef Mohammed Rabiu
    29. İYİ Parti kurultayında basın..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Temeli..
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu