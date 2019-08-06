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Salça diyarı Kulaca’dan biber salçası ihracatı

Bursa’nın İnegöl salça diyarı olarak bilinen Kulaca Mahallesi’nden Hollanda’ya bin ton biber salçası ihracatı yapılacak.

06 Ağustos 2019 Salı 16:37
Salça diyarı Kulaca’dan biber salçası ihracatı

Bursa’nın İnegöl salça diyarı olarak bilinen Kulaca Mahallesi’nden Hollanda’ya bin ton biber salçası ihracatı yapılacak. Ayrıca 500 ton domates salça üretimi hedefleniyor.


Bursa İnegöl’de çalışmalarını yürüten Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından salça sezonu açıldı. Kulaca’da üretilecek bin ton biber salçası Hollanda’ya ihraç edilecek. Ayrıca bu dönem 500 ton domates salçası üretimi hedefleniyor.


Kadın gücünün kullanıldığı salça üretim yerinde sezon boyunca üretilecek salçalar Türkiye’nin her yerine yollanacak. Üretilen biber salçaları da Hollanda’ya ihracat edilecek. Kadınlar tarafından üretilen salça evlere de ekonomik katkı oluyor. Domatesin kilosu 70 kuruştan alınırken, mevcut depolarda 80 ton domates ilk etapta işlenecek. Kulaca salçası Türkiye’nin her yerinden alıcı buluyor. Üretimin bu yıl geçen yıla göre yüzde 20 artması bekleniyor. Bu yıl ekili biber ve domatesin çok olmasından kaynaklı ham madde sıkıntısı çekilmeyeceği ön görülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:37
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