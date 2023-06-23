Aldığınız Salatalık Ve Domatesler İlaçlı Mı? Salatalık Ve Domatesi Aynı Anda Tüketmeli Miyiz?



Domates ve salatalık gibi sebzelerin ilaçlama işlemi yapılmadan yetiştirilmesi mümkün değildir. Ancak, bu ilaçlama işlemleri sağlık açısından zararlı olabilir. Domates ve salatalıkların ilaçlı olup olmadığını anlamak için bazı yöntemler vardır. Örneğin, domateslerin kabuklarına bakarak ilaçlı olup olmadığını anlayabilirsiniz. İlaçlı domateslerin kabukları daha parlak ve pürüzsüz olurken, doğal domateslerin kabukları daha mat ve pürüzlüdür.

Domates ve salatalık tüketirken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise, bu sebzelerin birlikte tüketilmemesidir. Salatalık ve domatesi birlikte tüketmenin sağlık açısından beklenmeyen zararları ortaya çıktı2. Uzman isimler domates ve salatalığın sindirim sürelerinin farklı olduğunu, bilinenin aksine domates ile salatalığın aynı anda tüketilmesinin de oldukça zararlı olduğunu belirtti2.

Domates ve salatalık gibi sebzelerin ilaçlama işlemleri farklı yöntemlerle yapılabilir. Örneğin, BASF Tarım Çözümlerinin hazırladığı domates ilaçlama programında bitkinin fenolojik dönemi, problemler ve zararlı otlara göre hazırlanmış bir ilaçlama programı yer almaktadır.

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