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Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:32
Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

Liverpool’un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi.

Salah'ın sevenleri bugün ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.

Salah'tan açıklama gelmedi

Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.

Mısır’da geniş bir hayran kitlesine sahip Salah dün yaptığı paylaşımda, "Karar 2019; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:32
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