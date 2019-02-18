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Uçak kazasında can veren Sala için flaş iddia! "Öldürüldü..."

Geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti, kazanın araştırılması gerektiğini belirterek Sala'nın öldürülmüş olabileceğini öne sürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
Uçak kazasında can veren Sala için flaş iddia! "Öldürüldü..."

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

'Kaza değil'

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, "Bence bu bir kaza değil. Emiliano Sala öldürülmüş olabilir. Emiliano'nun ailesi de aynı şekilde hissediyor. Yapılan çok yanlış var." dedi.

'Baştan araştırılmalı'

Kazanın araştırılması gerektiğine vurgu yapan Sala'nın kuzeni, "Mahkemelerin araştırması gerekiyor. Bu şekilde bitemez. 'Uçak düştü ve iki kişi öldü. Basit bir kaza' şeklinde yorumlanmamalı. Sözleşme imzaladıkları zaman, Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan, her şey araştırılmalı." şeklinde konuştu.

Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti son olarak "İşin içinde çok fazla çıkar ve para olduğu zaman başkalarının hayatını umursamayan insanlar var" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:26
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Emiliano Sala
  3. futbolcu

YORUM YAZ

  • hasanhasan6 dk önce
    fetö öldürmüştür, yada chppkkhdp ptt ogs

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