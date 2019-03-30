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Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Japonya’nın simgelerinden olan Sakura (Kiraz Çiçeği) mevsimi bu yıl beklenenden erken geldi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:09
Sakura mevsimi Tokyo’ya erken geldi

Japonya’nın simgelerinden olan Sakura (Kiraz Çiçeği) mevsimi bu yıl beklenenden erken geldi. Hava umulduğu gibi açık olmasa da, yılda bir hafta kendini gösteren Sakuralar büyük ilgi gördü.


Japonya’da baharın gelişini simgeleyen ve genelde Nisan’ın ilk haftalarında açmaya başlayan Sakuralar (Kiraz Çiçeği), bu sene Mart ayının son haftasında yüzünü gösterdi. Her yıl ortalama bir hafta süren Sakura mevsimi için en güneşli günü seçen ve tüm günü aile ve arkadaşlarıyla parklarda geçiren Japonlar bu yıl serin ve bulutlu havaya rağmen şehrin en ünlü parkı olan Sumida Parkı’na akın etti. Havanın normal Sakura mevsimlerine göre soğuk olduğunu söyleyen Japon vatandaşı Ayami Hiro, "Bugün çok güzel bir hava olmasa da, Sakura mevsimi Japonya’ya gelmek için en harika dönem. Her sene ağaçların altında piknik yapıyoruz. Japonlar Sakura mevsimini çok seviyor" dedi.


Japonların geleneksel giysisi Kimono giyerek Sakuralarla fotoğraf çekinmek üzere parka gelen Japon vatandaşı Haruka Ayama da, "İnsanların çoğu Japonya’ya sakuraları görmek için geliyor. Ben de parka fotoğraf çektirmek ve çiçek açan ağaçları görmek için geldim. Bugün biraz rüzgarlı fakat buna rağmen Sakuralar çok güzel" şeklinde konuştu.



Turistlerden de yoğun ilgi


Japonya’ya gelen turistlerin en çok ilgi gösterdiği dönemlerden olan Sakura mevsiminde, yabancılar da çiçek açan ağaçları görmek için parkların yolunu tuttu. Annesi Japon olan Norveç vatandaşı Chiro Yu, ilk kez Sakuraları görme fırsatı bulduğunu söyledi. Yu, "Hakkında çok fazla şey duymuştum, gerçekten görmek harika bir deneyim oldu" diye konuştu.


Japonya’ya gelmek için özellikle Sakura mevsimini seçtiğini belirten Norveç vatandaşı Alice Nilsson ise, "Siyah ağaçların üzerinde açan beyaz çiçekler harika bir görüntü oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



Japon kültüründe büyük öneme sahip


Türkçe’de "kiraz çiçeği" olarak billinen Sakura, Japon kültüründe büyük önem taşıyor. Ülkenin simgelerinden biri olan Sakuraların açtığı dönemde ülke genelinde festival ve etkinliklerle kutlama yapılıyor. Sakuraların açması, Japonya’da baharın gelişini simgeliyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:09
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