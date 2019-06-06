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Saklıkent’e bayram bereketi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla’yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:17
Saklıkent’e bayram bereketi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Antalya ile Muğla’yı birbirinden ayıran Saklıkent Kanyonu, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili için Fethiye ve Seydikemer’e gelen tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Saklıkent’i, 6 günde 29 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.


Saklıkent, Ramazan Bayramı’nda da yerli turistlerin ilgisini çekti. Muğla, Antalya sınırında yer alan ve Fethiye ilçesine 34 kilometre mesafede bulunan Saklıkent, içinden akan soğuk suyuyla insanların tercihi oluyor. Sıcaklığı 5 derece olan sudan geçen turistler, 18 kilometre uzunluğundaki kanyonu keşfedebiliyor. Yüksekliği 100 metreyi bulan dağların arasında yürüyenler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcağa karşı klima ortamına girmiş gibi oluyor. Büyük bölümü güneş görmeyen kanyona gelen ziyaretçiler, içinden akan suda yürümekten büyük keyif alıyor. Kanyona girmek isteyen tatilciler, gişelerde yoğunluğa neden olurken, içeriye girişler kontrollü olarak sağlandı.


Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 29 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.


Kanyonu geçen yıl 575 kişinin ziyaret ettiğini belirten Yantır, “Bu sene de yılbaşında itibaren yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Geçen yılın ziyaretçi sayısını bu sene aşacağımızı düşünüyoruz. Herkesi kanyona bekliyoruz.” dedi



İstanbul’dan tatile gelen Resul Keleş, kanyonun doğasının çok güzel olduğunu söyledi. Keleş, kanyondaki suyun çok soğuk olduğunu, bu nedenle fazla ilerlemediklerini kaydetti.


Niğde’den ailesiyle tatile gelen Tuğba Sonkaya, “Geçen yıl da kanyonu ziyaret ettim ve çok beğendiğim için yine geldim. Suyu çok güzel. Herkesin burayı görmesi gerekiyor.” Diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:17
  1. doğa

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