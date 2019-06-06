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Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Ramazan Bayramı tatilinde macera ve doğaseverlerin adeta akınına uğradı- Kanyonu bayram tatilinde şu ana kadar 29 bin kişi ziyaret etti

06 Haziran 2019 Perşembe 15:02
Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Kanyona girmek isteyen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü ilçede, sıcaktan bunalanlar kanyonun soğuk suyunda serinledi.

Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerlemeye çalıştı. Bazı tatilciler kanyon içinde bulunan çamuru vücutlarına sürdü.

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü Ramazan Yantır, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 29 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kanyonu geçen yıl 575 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Yantır, "Saklıkent Kanyonu'na bu sene de yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Geçen yılın ziyaretçi sayısını bu sene aşacağımızı düşünüyoruz. Herkesi kanyona bekliyoruz." dedi

İstanbul'dan tatile gelen Resul Keleş ise doğal yapısını çok güzel buldukları kanyonun suyunun çok soğuk olduğunu ve bu nedenle fazla ilerleyemediklerini ifade etti.

Niğde'den ailesiyle tatile gelen Tuğba Sonkaya da "Geçen yıl da kanyonu ziyaret ettim ve çok beğendiğim için yine geldim. Suyu çok güzel. Herkesin burayı görmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:02
  1. bayram yoğunluğu
  2. Muğla
  3. Saklıkent Kanyonu
  4. Seydikemer
  5. tatil

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