  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül nerelerde çalıştı?
Biyografi

Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül nerelerde çalıştı?

Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevden alındı. Görevden alınan Osman Dinçbaş'ın yerine Cengiz Yavilioğlu, Bülent Aksu’nun yerine ise Şakir Ercan Gül atandı. Şakir Ercan Gül, daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı olarak görev yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı olan Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 09:45:00 - 2021-01-31 09:48:41
Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül nerelerde çalıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak Şakir Ercan Gül atandı. 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na, 22 Haziran 2012 tarihinde ise TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirilen Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül nerelerde çalıştı?

Şakir Ercan Gül kimdir?

Şakir Ercan Gül, 1967 senesinde  Erzurum‘da dünyaya geldi. Üniversiteyi 1988 senesinde  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünde bitirdi.

Yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yapan Şakir Ercan Gül, Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalında doktorasına devam etti. Şakir Ercan Gül, 1998-1999 yılları arasında ABD’de (Boston) mesleki çalışma eğitimi aldı. 1988-1989 yılları arasında Halkbank Teftiş Kurulu’nda, 1989-2003 arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettişliği yaptı.

2003-2004 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunan Gül, ardından TMSF İkinci Başkanlığı görevini üstlendi. Gül, 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na atandı. 22 Haziran 2012 tarihinde TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirildi.

Bilimsel dergilerde tarihlerde ekonomi, mali ve idari konularda yayınlanmış makaleleri bulunan Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babasıdır. Son olarak, Şakir Ercan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı
Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı

Biyografi

Cengiz Yavilioğlu kimdir, nerelidir? Cengiz Yavilioğlu Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Akşit'ten yeni
Teknoloji

Mahmut Akşit'ten yeni "yerli motor" müjdesi! Çalışmalar başladı

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, ANKA SİHA'lar için üretilen "PD170"in ardından "PD180" adlı yeni bir İHA motoru geliştirdikle..
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içinden kendisini eleştirenlere çok n..
Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğretmen adayı atama ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. MEB tarafından engelli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay