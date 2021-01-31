Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak Şakir Ercan Gül atandı. 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na, 22 Haziran 2012 tarihinde ise TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirilen Şakir Ercan Gül kimdir, nerelidir? Şakir Ercan Gül nerelerde çalıştı?

Şakir Ercan Gül kimdir?

Şakir Ercan Gül, 1967 senesinde Erzurum‘da dünyaya geldi. Üniversiteyi 1988 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümünde bitirdi.

Yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yapan Şakir Ercan Gül, Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalında doktorasına devam etti. Şakir Ercan Gül, 1998-1999 yılları arasında ABD’de (Boston) mesleki çalışma eğitimi aldı. 1988-1989 yılları arasında Halkbank Teftiş Kurulu’nda, 1989-2003 arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda Maliye Müfettişliği yaptı.

2003-2004 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulunan Gül, ardından TMSF İkinci Başkanlığı görevini üstlendi. Gül, 2010 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı’na atandı. 22 Haziran 2012 tarihinde TMSF Başkanlığına yeniden görevlendirildi.

Bilimsel dergilerde tarihlerde ekonomi, mali ve idari konularda yayınlanmış makaleleri bulunan Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babasıdır. Son olarak, Şakir Ercan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.