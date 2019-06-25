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"Sakin şehrin" adası kuşlarıyla ilgi çekiyor

Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesinin Hoynat Adası, Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor- Tarihi ve doğal güzellikleriyle de bilinen ada, kuş gözlemcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor- Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak:- "İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu güzellikleri UNESCO'ya taşıyacağız. UNESCO'da tescillenmesini sağlayacağız. Bununla ilgili çalışma başlattık"

25 Haziran 2019 Salı 11:25
"Sakin şehrin" adası kuşlarıyla ilgi çekiyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun "Sakin Şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, tepeli karabatak kuşları ve gümüş renkli martılarıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kentin önemli turistik alanları arasında yer alan Hoynat Adası, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.

"Sakin Şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesinde, Karadeniz içerisinde yer alan ada, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanılmasıyla biliniyor.

Günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının nadir yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların da yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.

Doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun turizm potansiyeli açısından zengin bir il olduğunu söyledi.

Hoynat Adası'nın da kentin turizm zenginliklerinden birisi olduğunu belirten Toparlak, "Hoynat Adası turizm gelişme alanı içerisinde. Aynı zamanda ada kendi başına özgün ve arkeolojik sit alanımız içerisinde. Bu adamızın kendine has özelliği içerisinde 90'a yakın tepeli karabatak kuşları ve aynı zamanda gümüş renkli martılarını barındırıyor. En büyük özelliklerinden birisi bu." dedi.

Toparlak, adanın tarihi özelliğinin de bulunduğuna işaret ederek, "Geçmişte gemilerin erzaklarının emanete bırakıldığı, ihtiyaç olduğunda emanetlerin gelip buradan alındığı bir mola ve konaklama noktasıydı. Bu özelliğini de ada, kuşlara feda etmiş durumda. Ordu'nun, bölgenin en nadide kuşlarından biri olan tepeli karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda da bölgede tek olma özelliğine sahip." diye konuştu.

- "UNESCO için bir çalışma başlattık"

Adanın fiziki yapısıyla da dikkati çektiğini kaydeden Toparlak, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu güzellikleri UNESCO'ya taşıyacağız. UNESCO'da tescillenmesini sağlayacağız. Bununla ilgili de bir çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

Adaya giriş çıkışların, dışarıdan müdahalelerin durdurulduğunu belirten Toparlak, kuşların adada üremesi, gelişmesi ve çoğalması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Toparlak, yerli ve yabancı ziyaretçiler ile kuş gözlemcilerinin adayı izleyebilmesi için doğal yapıyı bozmadan seyir terasları oluşturulmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

- İzmir'den bisikletiyle Hoynat Adası'na geldi

İzmir'den bisikletiyle Karadeniz turuna çıkan Oğuzhan Işık ise Karadeniz'deki doğal güzellikleri seyrederek pedal çevirdiğini anlattı.

Ordu'daki rotasında da Hoynat Adası'nı görmek üzere ilçeye geldiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Hoynat Adası'na geldiğimde güzel bir manzarayla karşılaştım. Denizle uyumu çok güzel. Kuşların da adayla uyumları çok güzel. Doğanın güzelliği, sessizliği, denizin o atmosferi ile çok güzel bir vakit geçiriyorum. Herkesin de buraları ziyaret etmesini isterim. Herkese yaz tatili için Hoynat Adası ile ilçedeki diğer güzellikleri gezip görmelerini tavsiye ederim. Sakinlik ve doğayı sevenler için burası çok iyi."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:25
  1. Hoynat Adası
  2. kuş
  3. Ordu
  4. Perşembe
  5. Sakin şehir
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