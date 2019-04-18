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‘Sakin Şehir’ Yenipazar’ın gizli hazineleri tanıtıldı

Turizm Haftası kapsamında düzenlenen program ile ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Aydın’ın tek ilçesi Yenipazar’ın yöresel ürünleri, lezzetleri ve yörük kültürü tanıtıldı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:47
‘Sakin Şehir’ Yenipazar’ın gizli hazineleri tanıtıldı

Turizm Haftası kapsamında düzenlenen program ile ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Aydın’ın tek ilçesi Yenipazar’ın yöresel ürünleri, lezzetleri ve yörük kültürü tanıtıldı.


Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında Aydın’ın ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Yenipazar ilçesinde program düzenlendi. Program kapsamında Yenipazar’ın yöresel ürünleri, lezzetleri ve yörük kültürü katılımcılara tanıtıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı programda, Yenipazar’a ait yöresel yemekler, el işlemeleri dikkat çekerken, yörük kültürü de kurulan kıl çadırda misafirlere anlatıldı. Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi’nde düzenlenen program renkli görüntülere sahne olurken, Vali Köşger kendisine hediye edilen poşuyu takarak, Yenipazarlı yörüklerle sohbet etti, bağlama ile çalınan yöresel türküleri dinledi.


Yenipazar’ın Cittaslow sakin şehir unvanı alan Aydın’ın tek ilçesi olduğunu belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün burada geleneklerimizi, göreneklerimizi örfümüzü adedimizi yaşatan bir etkinliğe tanık olduk. Karaçakal Yörüklerinin kendi örfümüzden kaynaklanan yemeklerimizi tanıttıkları, aynı zamanda o yaşam biçiminden küçük bir numune sergilediler. Tabi ki kültürümüzün ayrılmaz bir parçası efe zeybek oyunları ile bizi karşıladıkları bir etkinliği birlikte yaşadık. Yörük Ali Efe’nin manevi himayesinde, onun müzesinin bahçesinde, onun evinde böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Aydın’da turizmi 4 aydan 12 aya çıkaracak etkinlikler yapmamız lazım. Bütün ilçelerimizin bu turizmden pay almasını sağlamamız gerekiyor. o anlamda güzel bir etkinlikti devamı gelecek inşallah” dedi.


Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ise, “Yenipazar’ın Turizm Haftası etkinliğinde ziyaret edilecek bir yer haline gelmiş olmasından dolayı çok mutlu oldum. Valimizin buraya gelmesi de beni ayrıca mutlu etti. Turistin, yatırımcıların, aynı zamanda misafirlerimizin ilçemize gelebilmesi için bizim ilçemizin merak edilen bir yer haline gelmesi lazım. İlçemizi yapacağımız çalışmalar ile merak edilen bir yer haline getireceğiz ve buradaki turizmi çeşitlendireceğiz” diye konuştu.


Program sonunda misafirlere Yenipazar’ın yöresel yemeklerinden ikram edildi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:47
  1. kültür
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