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"Sakin Şehir" unvanı Ahlat’ı gözbebeği yapacak

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Ahlat’ın kazanmış olduğu ‘Sakin Şehir’ unvanı sayesinde, güvenli bir bölge olması sayesinde, tanıtımlar sayesinde, ulaşım sayesinde İnşallah burası da memleketimizin göz bebeklerinden birisi haline gelecek" dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:12
"Sakin Şehir" unvanı Ahlat’ı gözbebeği yapacak

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Ahlat’ın kazanmış olduğu ‘Sakin Şehir’ unvanı sayesinde, güvenli bir bölge olması sayesinde, tanıtımlar sayesinde, ulaşım sayesinde İnşallah burası da memleketimizin göz bebeklerinden birisi haline gelecek" dedi.


Bitlis’in Ahlat ilçesinin “Sakin Şehir” (Cittaslow) unvanının verilmesinin ardından "Bitlis Turizminin Genel Sorunları Çözüm Önerileri ve Sakin Şehir Uygulaması" konulu toplantı düzenlendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



“Ahlat’ın üstündeki sis perdesini aralama şansını yakaladık”


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birim Sorumlusu Necati Aktekin “Sakin Şehir; Ahlat” konulu sunum yaparak proje hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, turizmin sektörel kalkınması değişim ve gelişimi için bir arada bulunduklarını ifade ederek, amaçlarının Bitlis’teki turizm potansiyelini değerlendirmek ve karşılaşılan sorunlar için çözüm önerilerini oluşturmak olduğunu söyledi.


Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Ahlat’ın üstündeki değerlerle ilgili tanıtım noktasında ciddi anlamda proje geliştirme aşamasını ön plana çıkardıklarını söyledi. Tüm hazırlıklarını yapılan projeleri uygulamaya alanı içerisine taşımaya başladıklarını belirten Çoban, gerek UNESCO gerekse Sakin Şehir platformlarında olumlu netice aldıklarını, aslında Ahlat’ın üstündeki sis perdesini aralama şansını yakalamış olduğunu ifade etti.



“Ahlat Doğu Anadolu’da Sakin Şehir olan tek ilçe”


Bitlis Valisi Oktay Çağatay, doğu coğrafyasınıinsanların görmek istediklerini fakat önlerindeki en büyük engelin terör ve korku olduğunu belirterek, bu engelin ise devletin buradaki yoğun çabası sayesinde aştıklarını söyledi. ‘Sakin Şehir’ unvanının çok önemli olduğunu belirten Vali Çağatay, Ahlat’ın Doğu Anadolu’da Sakin Şehir olan tek ilçe olduğunu belirtti. Çağatay, “Bitlis güzel bir yolda ilerliyor. Elimizde ki ürünleri pazarlama noktasında da eksikliklerimizi hep beraber gidereceğiz. İnsan gerçekten üzülüyor. Elimizde ki bu mükemmel hazineyi insanlar görsün istiyoruz.Bu konuda herkesin faydalanmasını istiyoruz. İnşallah hep birlikte bazı sorunları aşarız ve bu güzel hazineyi milletimizle buluştururuz. Güzel günleri hep beraber görürüz. Devletimizin buraya gözünü diktiğinin en büyük nişanesi olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün inşaat alanını toplantı öncesi gördük. Devletin tamamı sadece hükümet değil devletin tüm kurumları muhalefetiyle, iktidarıyla tamamı buraya gözünü dikmiş durumdadır.O kadar ciddi bir ilgi var ki, bu ilgiyle özelde Ahlat, genelde Bitlis üzerinde müthiş bir ittifak var. Gökçeada ne oldu da bir anda parladı, sakin şehir uygulaması sayesinde. Şimdi Ahlat’ın kazanmış olduğu unvan sayesinde, güvenli bir bölge olması sayesinde, tanıtımlar sayesinde, ulaşım sayesinde inşallah burası da memleketimizin göz bebeklerinden birisi haline gelecek. Bunda kum tanesi kadar emeğim olursa çok mutlu olacağım. Sakin şehir hakikaten önemli bir unvan. İnsanlar artık büyük şehirlerden bıktı ve kafasını dinlemek istiyor. İşte o tanıtım ağlarında sakin şehrin mükemmel bir rolü var. Ahlat’ta buna kavuştu. Emeği geçen başta eski Ahlat Kaymakamı Bülent bey olmak üzere, belediye başkanımızı, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ahlat, Doğu Anadolu’da Sakin Şehir olan tek ilçedir. Mükemmel bir unvan ve bunun devamı inşallah gelecektir” dedi.


Yapılan konuşmalardan sonra toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:12
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