0553 313 94 23

“Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"

Artvin’in “sakin şehir” unvanlı Şavşat ilçesinde yapımı tamamlanan "Dr.

14 Mart 2019 Perşembe 19:01
“Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"

Artvin’in “sakin şehir” unvanlı Şavşat ilçesinde yapımı tamamlanan "Dr. İsrail Kışla Millet Bahçesi" törenle hizmete açıldı.


Şavşat Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Yeniköy Mahallesinde 2 bin 833 metre kare alan üzerinden yaptırılan " Millet Bahçesi" bir yılda tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat’ın yeşili, doğası, taşı, kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu söyledi. Şavşat’ın tabi güzellikleriyle şiirsel bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Vali Doruk, "Türk İslam Kültüründe, şehirlere kimlik veren belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerdeki meydanlardır. Yeşil alanlarımızdır. O yeşil alanın meydanın bir kenarında cami, bir kenarında ticaret hane olur, bir tarafında da güvenliği sağlayan birimler olur. Bunlar Türk İslam şehirlerinin temel özellikleridir. Bugün burayı görünce, Şavşat’ın geçte olsa bu vasfı kazandığını görmüş olduk. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Vali Doruk, Artvin’e sayısız hizmet kazandırmış Sayın İsrafil Kışla’nın adının buraya verilmesinin Türk Milletinin vefakâr bir toplum olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.


Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise kent merkezinde yeşil yaşamların elzem bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Belediye olarak Sakin Şehir Şavşat’a böyle bir sosyal yaşam alanı kazandırmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Millet Bahçesi, Doğu Karadeniz’in incisi sakin ilçemizin doğal güzelliği ile örtüşüyor. 2 bin 833 metre kare alan üzerine kurulmuş bu parkı bir yılda tamamen belediyemizin imkânlarıyla yaptık" dedi.


AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise Şavşat’ın eşsiz doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü bir yer olduğunu söyledi. Balta, "Şavşat her köşesi cennetten bir köşe, güzel bir memleket. Allah böyle bir güzelliği her yere nasip etmiyor. Şavşat, Millet Bahçesiyle doğal güzelliyle uyumlu bir çevre dönüşmeye başladı. Bu güzel coğrafyanın içinde ona yakışır bir ilçe merkezine ihtiyaç vardı. Son 5 yılda Şavşat Belediyesi ilçenin modernleşmesi ve güzelleşmesi için çok iyi çalışmalar yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada insanların hayatlarını güzelleştirecek bu parka İsrafil Kışla isminin verilmesi de çok anlamlı olmuş” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise adının verildiği millet bahçesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür etti. Kışla, "Bizim derdimiz, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, gönüllerde yer edinmek. Bu gururu bize yaşatan belediye başkanımız ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Şavşat yeşillikler içinde bir ilçe ama şehir içinde, güzel bir yaşam alanı yoktu. Bu park ilçemize çok yakıştı. İlçemizin artık, sosyal bir yaşam alanı oldu" dedi.


Şavşat - Ardahan arasında yapılacak Sahara Tüneli’nin ilçe için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Kışla, “Bu tünel yapıldığında 13 kilometre gidiş 13 kilometre geliş toplam 26 kilometreden oluşacak. Hopa Tünelinin 2.5 katı uzunluğunda. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tünelin yapılması için söz verdi. Bunun gibi ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların devamında İlçe Müftüsü İrfan Şafak tarafından dua okundu. Edilen duaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde horon oynadı.


Törene İlçe Kaymakamı Musa Göktaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:01
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: "Meral Akşener, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli’ye ihanet etti"
    1. Bakan Soylu: "Meral Akşener, Tansu..
    2. Büyükşehir’de renkli meclis
    3. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    4. Sanko Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp..
    5. Kayseri'de 12 öğrenci, yemekten sonra..
    6. Karabük’te TYP kapsamında 300 işçi..
    7. Çamaşırları toplamayınca komşuları..
    8. İsrail Eğitim Bakanı Bennett: C..
    9. Polonya'da, öldürülen Türk öğrenci..
    10. Bakan Pakdemirli İzmir'de temel atma..
    11. Ankesörlü telefon operasyonunda 3..
    12. Komşusunu öldüren muhtara 32 yıl hapis
    13. Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman temasları
    14. "Orta Doğu'da istikrar dünya barışının..
    15. Liverpool'dan Beşiktaş'a Karius..
    16. Trump'tan May'e "tavsiyemi dinlemedi"..
    17. Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi..
    18. Elazığ’da 3 hırsızlık şüphelisi..
    19. Hindistan’da yaya üst geçidi çöktü: 1..
    20. Savunmasında 15 Temmuz'daki..
    21. Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis..
    22. GÜNCELLEME - Bursa'da PTT şubesinden..
    23. Şuhut’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
    24. Trafik polisi, görevli gittiği kaza..
    25. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    26. İstanbul için son anket sonuçları..
    27. Meteorolojiden yağış uyarısı
    28. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    29. Müslüman Kardeşler, darbe sonrası..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu