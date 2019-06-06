"Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu

BOLU (AA) - Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) tarafından "sakin kent" ilan edilen tarihi konaklarıyla ünlü Bolu'nun Göynük ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda turisti ağırlıyor. Tarihi konakları, Zafer Kulesi ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin'in türbelerinin bulunduğu Göynük'ü tercih eden turistler, ilçede yoğunluğa neden oldu. Osmanlı döneminden kalma birçok esere de ev sahipliği yapan tarihi ilçedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İlçeye gelen turistler, Akşemseddin'in türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra bölgede bulunan tarihi yapıları gezerek, ilçe sakinleri ve yetkililerden bilgi aldı. Eskişehir'den gelen Salim Arabacı, ilçede bulunan Akşemseddin, Ömer Sıkkın ve Tabak Dede türbelerini ziyaret ettiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.