0553 313 94 23

"Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu

06 Haziran 2019 Perşembe 14:20
"Sakin şehir" Göynük'te bayram yoğunluğu

BOLU (AA) - Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) tarafından "sakin kent" ilan edilen tarihi konaklarıyla ünlü Bolu'nun Göynük ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda turisti ağırlıyor.

Tarihi konakları, Zafer Kulesi ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin'in türbelerinin bulunduğu Göynük'ü tercih eden turistler, ilçede yoğunluğa neden oldu.

Osmanlı döneminden kalma birçok esere de ev sahipliği yapan tarihi ilçedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İlçeye gelen turistler, Akşemseddin'in türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra bölgede bulunan tarihi yapıları gezerek, ilçe sakinleri ve yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir'den gelen Salim Arabacı, ilçede bulunan Akşemseddin, Ömer Sıkkın ve Tabak Dede türbelerini ziyaret ettiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:20
  1. bayram tatili
  2. Bolu
  3. Göynük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 bin TL cezası var, takan yok! Uyarılara rağmen kopardılar
    1. 60 bin TL cezası var, takan yok!..
    2. Abant'ta bayram yoğunluğu
    3. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    4. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    5. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    6. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    7. Hastane personeli yaralı karaca için..
    8. Ardahan lise taban puanları 2019..
    9. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    10. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    11. Bayramda köye ayı indi
    12. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    13. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    14. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    15. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    16. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    17. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    18. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    19. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    20. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular