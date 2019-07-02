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‘Sakin Şehir’ Ahlat’ı ayda 20 bin kişi ziyaret ediyor

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesi, ‘Sakin Şehir (Cittaslow)’ ilan edilmesinden sonra ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:25
‘Sakin Şehir’ Ahlat’ı ayda 20 bin kişi ziyaret ediyor

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesi, ‘Sakin Şehir (Cittaslow)’ ilan edilmesinden sonra ziyaretçi akınına uğramaya başladı.


Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve bu yıl İtalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda "sakin şehir" üyeliği kabul edilen Ahlat, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi.Özellikle geçtiğimiz yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ve “Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin” çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere birçok tarihi mekan çok sayıda ziyaretçi çekiyor.



“Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılık buldu”


Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, Ahlat’ın ‘Sakin Şehir (Cittaslow)’ ilan edilmesi ve UNESCO’nun içinde yer almasıyla birlikte ziyaretçi sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Ayda 20 bin kişinin Ahlat’ı ziyaret ettiğini belirten Çoban, “Tabi düne oranla kıyasladığımızda çok ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın özellikle de ‘Ahlat’ı ziyaret edin’ çağrısı tüm Türkiye’de farklı kuruluşlar tarafından ve toplumumuz tarafından karşılık bulmaya başladı. Ahlat’ı önceki yıllar aydan bin veya bin 500 kişi ziyaret ederken, şu anda ayda 20 binin üzerinde ziyaretçimiz var. Bunun 10 bin civarı sadece resmi kayıtlarımızda müzeye girişi yapanlar, bir de gelen turların büyük bir bölümü de müzeyi ziyaret etmeden direkt alana giriyor. Ahlat bir açık hava müzesi, böyle olunca bazı vatandaşlar müzeyi ziyaret etme gereği duymuyor. ‘Nasıl olsa alanda göreceğimizi müzede de göreceğiz’ anlamında bir karşılık olduğu için ‘orjinali ile buluşalım’ diye direkt alana giriyorlar. Tur rehberlerimiz de bu konuda alanda çalışmayı tercih ediyorlar. Ama buradaki hareketliliğin temelinde başta Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Cittaslow’un içerisinde yer almamız, artık uluslar arası bir takip ağının içerisine girmemiz, takriben dünyada 200 şehirden biri olma özelliğini elde etmekle aynı zamanda ülkemizde de Cittaslow’un 16 tane üyesi var. Bunların da network’üyle baktığımızda ciddi bir hareketlilik var. Yine UNESCO içerisinde yer almamız ama her şeyden önce ecdadın bıraktığı mirasın karşılık bulmasıdır” dedi.



“Ahlat, tarih ve lezzet durağıdır”


Ahlat’ın sadece kültürel mirasla değil doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan bir şehir olduğunun altını çizen Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ahlat’ta sadece kültürel miras mevzusu yok. Buraya gelen vatandaşlarımız bir doğal ve kültürel zenginlikle karşı karşıya kalıyor. Bir tarafta Nemrut Dağı, bir tarafta Süphan Dağı, krater gölü olması, Nazik Gölü, Van Gölü gibi göller diyarı olması, buradaki turizm akının ana unsurları arasında da yer alıyor. Florada muhteşem bir zenginlik var. Lezzet durağıyız zaten. Cittaslow’un içerisinde yer alma nedenlerimizden tarih ve lezzet durağı olma özelliğimizdir. Burada endemik bitkilerin de zenginliğini bir araya getirdiğinizde, Ahlat muhteşem bir plato ve koşarak gelmek lazım. İnsanlarımızda şu anda bu vesileyle böyle bir ziyaret akını gerçekleştiriyorlar. Ahlat’ta da vatandaşlarımız ve esnafımız ağır ağır buna hazırlanıyor. İnşallah bu bölgeye çok önemli katkı sağlayacaktır.”



“Ahlat’ı herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum”


Özkan Özay adlı ziyaretçi ise Ahlat’ı herkesin gelip görmesini tavsiye ederek, “Aslen Mersinliyim. Van’ın Erciş ilçesinde doktor olarak görev yapmaktayım. Erciş’e yakın bölgeleri zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bugün de Ahlat’a geldik. Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret ettik. Burası açık hava müzesi gibi bir tarihi müze, çok güzel değerler var. Aynı zamanda Ahlat’ta çok güzel bir ilçemiz, doğa güzellikleri de çok dinlendirici bir yer. Devletimiz de buraya çok güzel yatırımlar yapmış, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.


Esra Aydın isimli ziyaretçi de Tatvan’da öğretmenlik yaptığını belirterek, “Fırsat buldukça Ahlat Selçuklu Mezarlığı’na gezmeye geliyoruz. Ben daha öncesinden buraları gezmeye geldim, ama bugün tekrardan gezmek istedik. Çünkü buranın çok güzel bir tarihi dokusu var. Özellikle buraya her geldiğimde geçmişte yaşanılanlar gözümde canlanıyor. Doğu Anadolu’nun tanıtılması açısından da buraların reklamlarının yapılması gerekiyor.Buraların mümkün olduğu kadar yeni kuşaklara öğretilmesi lazım. O yüzden burayı herkesin gezmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:25
  1. doğa
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