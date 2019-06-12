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Sakin meclis

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı dünkü oturumunun aksine sakin bir ortamda gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
Sakin meclis

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı dünkü oturumunun aksine sakin bir ortamda gerçekleştirildi.


Dünkü toplantıda AK Parti ve MHP Grubunun itirazıyla meclis başkanlık makamından inerek salonu terk eden İsmet Yüksel, bugünkü mecliste başkanlık divanında yerini aldı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı 3. Oturumu Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel Başkanlığında yapıldı. Cemal Demirdağ ve Sevil Can ile birlikte meclis başkanlık kürsüsünde yerini alan İsmet Yüksel, yaptığı açıklamada, “Adanamızın sorunlarını biliyoruz. Dünde gündeme geldi. Şuan çok ciddi olan bir sinekle mücadele sorunu var. Şuan geçen hafta 1200’lere varan şikayetlerin 500’e kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Sizde biliyorsunuz bir seçim sürecinden dolayıbazı eksikler oldu ama Adana merkezde 60 tane araç sinekle mücadele için sabah ve akşam olmak üzere sinekle mücadele etmektedir. 215’i, merkezde ve geri kalanı da ilçelerde olmak üzere toplam 330 personel sinekle mücadele çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.


“Bu olayın üstesinden geleceğiz” diyen Yüksel, sineğin dışında mucuk olayının da yaşandığını, ekinlerin ve otların biçilmesiyle burada yaşayan haşerelerin evlere kadar geldiğini belirterek, ”Arkadaşlarımız mucukla olan mücadeleyi bir hafta içerisinde çözeceklerini söylediler. Sivrisinekle mücadele ise sürekli yapılmak zorundadır, ağırlıklı olan nehir kenarlarında, Doğankent gibi su kenarlarında daha çok karşılaşılmaktadır. Sinekle mücadele kış ayları da dahil devam etmesi gereken bir olaydır. Üstesinden geleceğiz, Adana’nın diğer sorunları da var, göç gide gide düzelir mantığı ile hareket ediyoruz” diye konuştu.


Gündeme geçmeden önce yerinden söz alan Abdullah Kaçar, Salbaş’ın pis sularının rögar yerine dereye aktığını belirtti. Yüksel, konuyu ASKİ yetkililerine iletileceğini söyledi.


Gündem dışı söz alan Abdullah Avcı ise Kozan’ın sorunların anlattı.


İsmet Yüksel, gerek Kozan gerek Pozantı ve diğer yaylalık bulunan ilçelerin sorunlarının envanterinin çıkarılmakta olduğunu belirterek, ilçe belediyelerinin önerileri ile en kısa zamanda çözeceklerini bildirdi.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 11 madde komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği halinde kabul edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
  1. doğa

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