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'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı çıktı

Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı ele geçirildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:36
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