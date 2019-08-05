'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı çıktı Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı. Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi. İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.