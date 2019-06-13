SAKEM yıl sonu etkinlikleri devam ediyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve yıl sonu sergi ve şenlikleri ile büyük ilgi toplayan Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen ‘Seramik Tasarım Etkinliği’ ve ‘Nasıl Formda Kalırım?’ başlıklı seminer yoğun ilgi gördü.

Anadolu’da uzun yıllardır eğlence amaçlı oynanan ve satranç, dama gibi dikkat ve beceri de gerektiren Mangala Oyunu da çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Oyun bitiminde öğretmenleri ve çocukları tebrik eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Görüyoruz ki SAKEM yalnızca çeşitli kurslarla el becerisi değil, çocuklarımıza da pek çok konuda eğitim, eğlence, bilgi ve beceri de kazandırıyor” dedi.