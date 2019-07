Sakatlar Derneği yönetimi, Emniyet Müdürü Korkmaz’ı ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, Yönetim Kurulu, Kadın Kolları, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarını makamında kabul eden Korkmaz, ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden Kadir Bayraktar, Mehmet Akif Aküzüm, Bahri Baloğlu, Halil Eroğluer, Hüseyin Hanaylı, Yılmaz Reçel, Tarık Varol,denetleme kurulu üyelerinden Ramazan Gündoğdu, Gözde Reçel, disiplin kurulu üyelerinden Hasan Bilbay ve kadın kollarından Hülya Vardar ve Sezer Reçel’den oluşan heyeti kapıda karşıladı. Konuklarıyla tek tek ilgilenerek çay ve çikolata ikramında bulunan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Korkmaz, “Balıkesir’in tüm ilçeleri hepsi birbirinden güzel. Buralarda görev yapmaktan çok mutluyum. Halkımızın huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm personelimizle fedakarca geniş bir alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Artık mahallelerimizde gece bekçisi devriyelerimiz de var. Bu sistem gün geçtikçe çok daha iyi olacak inancındayım. Memur arkadaşlarımız yaya geçitlerinin açık tutulması için gereğini her zaman yapıyorlar. Sizlere, özel telefonumu vereceğim. Yaya geçitlerini, engelli park yerlerini işgal edenlerle karşılaştığınızda fotoğrafını çekip kendinizi ve olay yerini tanıtarak bana mesaj olarak atarsanız anında ilgili ekibimizi olay yerine göndererek gerekli müdahaleyi yaparız.” dedi.

TSD Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar da, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz’ı tekrar Burhaniye’de görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek kendisine bir çiçek ile dernek el beceri kurslarında kursiyerlerin yaptığı kiremit süsleme dekoratif masa süsü hediye etti. Vardar “Polisimizden emniyet güçlerimizden memnunuz. Huzur ve güvenimiz için her zaman bizlerin yanındalar. Engelli kardeşlerimize her zaman yardımcı oluyorlar. İlçe Emniyet Müdürümüz de önceki görev döneminden de tanıdığımız gibi tam bir engelli dostu. Özel telefonunu vererek 7/24 beni arayabilirsiniz yapabileceğim bir şey olduğunda her zaman yanınızdayım diyecek kadar yüce gönüllü biri. Bizlerde kendisini çok seviyoruz. Kendisinin tekrar Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasından çok mutluyuz.” dedi. Müdür Mustafa Korkmaz, karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyaretin sonunda konuklarını kapıya kadar uğurladı.