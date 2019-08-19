Sakaryaspor - Kocaelispor maç biletlerine büyük ilgi

Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, salı günü Kocaelispor ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının bilet satışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Salı günü oynanacak Sakaryaspor - Kocaelispor hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Basın Sözcüsü Recep Demir, şu ana kadar gişelerden 8 bin 237 biletin satıldığını dile getirerek, maç günü stadın hınca hınç olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Demir, "Salı günü taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir müsabakaya çıkacağız. Şu ana kadar gişemizden 8 bin 237 adet bilet satıldı. Özellikle kale arkası ve maraton alt tribününe ilgi büyük. Bildiğiniz gibi numaralı tribünde de taraftarımızın isteği üzerine indirime gitmiştik. İndirim sonrası numaralı satışları da ivme kazandı. Hava muhalefetini de göze alırsak 3 gün için fena bir rakam değil. Maç günü stadımızın hınca hınç olacağına inancımız tam" dedi.

Stada gelemeyecek taraftarlar için online maç izleme biletlerinin de satışa çıktığını açıklayan Demir, "Şehir dışında olan ve bazı sebeplerden stada gelemeyecek taraftarlarımız ve kontenjan bulamayan Kocaelisporlu taraftarlar da üzülmesinler internet üzerinden sadece 9.90 TL+ KDV ücretinde online maç izleme biletlerini satın alıp bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından profesyonel ekip tarafından çekimleri yapılacak canlı yayından izleyebilirler" diye konuştu.